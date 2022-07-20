Çin, Bu Yıl Gürcistan'ın En Fazla İhracat Yaptığı Ülke Oldu

TİFLİS, 20 Temmuz (Xinhua) -- Gürcistan Devlet İstatistik Ofisi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, Gürcistan'ın 2022 yılının ilk yarısında Çin'e 400 milyon ABD doları değerinde rekor düzeyde mal ihraç etmesiyle Çin, Gürcistan'ın en büyük ihracat pazarı haline geldi. Ofisin yayımladığı raporda Ocak-Haziran döneminde Gürcistan'ın Çin'e ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış gösterdiği ve Çin'in önde gelen ticaret ortakları arasında en hızlı yükseliş gösteren ülke olduğu belirtildi. Gürcistan'ın ilk altı aydaki önde gelen ihracat pazarları listesinde Çin'i 287 milyon ABD dolarıyla Azerbaycan ve 256 milyon ABD dolarıyla Rusya takip etti. Verilere göre söz konusu dönemde Gürcistan'ın ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6'lık artışla 2,56 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xinhua / Güncel