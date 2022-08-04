Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Brunei ile Çin arasındaki bir petrokimya ortak girişimi olan Hengyi Industries Sdn Bhd, Çarşamba günü üç yerel finans kurumuyla toplam 263 milyon ABD doları değerinde İslami Sendikasyon Vadeli Finansman Anlaşması imzaladı. Hengyi Industries, Çinli Zhejiang Hengyi Grubu'nun yüzde 70, Brunei hükümetinin Stratejik Kalkınma Sermaye Fonu'nun tamamına sahip olduğu Damai Holdings'in yüzde 30 hissesinin olduğu bir ortak girişim olarak faaliyet gösteriyor. Hengyi Industries'in CEO'su Chen Liancai, imza töreninde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), Baiduri Bank ve Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) ile yapılan finansman anlaşmasının Hengyi Industries ve yerel finans sektörü arasında yeni bir işbirliğinin başlangıcını işaret ettiğini söyledi. Hengyi, 2019 yılının Kasım ayında tam faaliyete geçen Brunei'deki petrol rafinerisi ve petrokimya projesinin ilk aşamasına yaklaşık 3,45 milyar ABD doları yatırım yaptı. Şirketin 13,654 milyar ABD doları tutarındaki ikinci aşama projesi şu anda Brunei hükümetinden onay bekliyor.