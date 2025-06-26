Çin, BRICS İle Ortadoğu'da Barış İçin İşbirliğine Açık

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu'da barış ve istikrar için diğer BRICS ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

BRICS dönem başkanı Brezilya, İran İslam Cumhuriyeti Topraklarına Düzenlenen Askeri Saldırıların Ardından Ortadoğu'da Yaşanan Güvenlik Krizine İlişkin Ortak Bildiri'yi yayımlamıştı.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu bildiri hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, BRICS'in küresel barış ve istikrarı ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunan ilerlemeye yönelik bir güç olduğunu söyledi.

Guo, Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasının ardından BRICS'in ateşkes, diyalog ve istişare çağrısında bulunan ortak bildirisinin, bölgedeki gerilimin azaltılmasında yapıcı rol oynadığını ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen yıl Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde örgütün "barış yanlısı" olması ve "ortak güvenliğin savunucusu olarak hareket etmesinin" önemini vurguladığını hatırlatan Guo, Ortadoğu'da barış ve istikrar için diğer BRICS ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.