Çin-Brezilya Zirai Sanayi Parkının İnşasına Dair Anlaşma İmzalandı - Haberler

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Çin-Brezilya Zirai Sanayi Parkının İnşasına Dair Anlaşma İmzalandı

Xinhua - Güncel
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Çin-Brezilya Zirai Sanayi Parkının İnşasına Dair Anlaşma İmzalandı

CHANGSHA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin ticaret departmanından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Paracatu belediyesinde Çin-Brezilya Zirai Bilimler Sanayi Parkı inşa edilmesine dair bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

CHANGSHA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin ticaret departmanından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Paracatu belediyesinde Çin- Brezilya Zirai Bilimler Sanayi Parkı inşa edilmesine dair bir anlaşma imzalandığı kaydedildi. Çin'in Longping Zirai Bilimler Limited Şirketi (LongPing Agriscience) ve Paracatu Belediyesi arasındaki anlaşma, Cuma günü imzalandı. Sanayi parkı, LongPing Agriscience ve alt kuruluşu LongPing Yüksek Teknoloji Brezilya tarafından inşa edilecek.

Projenin ilk olarak 2020'de imzalanması planlanmıştı ancak pandemi sebebiyle ertelendi. Park, geçen yıldan bu yana iki tohum işleme fabrikası ile tohumlar için üç soğuk depolama tesisinin inşaatı için yatırımı artırdı. Fabrika ve tesislerin tamamının bu yılın ikinci yarısında faaliyete girmesi bekleniyor. Çin üniversiteleri, firmalar ve uluslararası kurumlar da halihazırda parka yerleşti. LongPing Agriscience Genel Müdürü Shi Liang, parkın Çinli şirketlerin Brezilya'da büyümesi için bir platform yaratacağını ve bölgede yeni istihdam fırsatları oluşturulmasına yardım edeceğini söyledi. Çin'in Rio de Janeiro Başkonsolosu Tian Min de Çin-Brezilya Zirai Bilimler Sanayi Parkı'nın Çin ile Brezilya ve BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği için iyi bir örnek olduğunu ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Hunan, Mayıs, Güncel, Haberler

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