Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao ile ortaklaşa olarak Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin altıncı toplantısına video bağlantısı aracılığıyla başkanlık...

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao ile ortaklaşa olarak Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin altıncı toplantısına video bağlantısı aracılığıyla başkanlık yaptı, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, fuat oktay, Mayıs, Pekin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title