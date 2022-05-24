Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı - Haberler

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao ile ortaklaşa olarak Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin altıncı toplantısına video bağlantısı aracılığıyla başkanlık yaptı, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Xinhua / Güncel