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Çin, Brezilya'dan ithal ettiği soya fasulyesini orman tahribatına yol açmadan taşıdı

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Çin'in COFCO Grubu'nun Brezilya'dan ithal ettiği soya fasulyesi yükünü taşıyan kargo gemisi, orman tahribatına yol açmadan Tianjin Limanı'na ulaştı. İthal edilen soya fasulyeleri, işlendikten sonra son müşteriye teslim edilecek.

ÇEKİM TARİHİ: 31 Mayıs 2024

Kargo gemisinden çeşitli görüntüler

Çin'in COFCO Grubu'nun Brezilya'dan ithal ettiği "orman tahribatına" yol açmadan yetiştirilmiş soya fasulyesi yükünü taşıyan kargo gemisi, bir aylık yolculuğun ardından Cuma günü Tianjin Limanı'na yanaştı.

İthal edilen soya fasulyeleri, yerel bir gıda tesisinde işlendikten sonra son müşteriye teslim edilecek.

2023'te imzalanan sözleşme, ürünlerin yetiştirilmesinde "orman tahribatına ve ormanın tarım alanına dönüştürülmesine yol açılmamasını" öngören açık bir hüküm içeriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Brezilya Ulaşım Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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