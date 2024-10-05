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Çin Borsasında 5.358 Şirket Kote Oldu

Çin Borsasında 5.358 Şirket Kote Oldu
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Çin Kamu Şirketleri Birliği, Ağustos 2024 sonu itibarıyla Çin iç borsasında 5.358 şirketin kote olduğunu açıkladı. Devlet ve özel sektör şirketleri arasındaki dağılım, imalat ile bilgi teknolojisi hizmetlerinin öne çıktığını gösteriyor.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Kamu Şirketleri Birliği, Ağustos 2024 sonu itibarıyla Çin iç borsasında 5.358 şirketin kote olduğunu açıkladı.

Birliğin verilerine göre Ağustos sonu itibarıyla Shanghai borsasında 2.268, Shenzen borsasında 2.839 Beijing borsasında ise 251 şirket işlem gördü.

Borsaya kote olan bu şirketlerin yüzde 27'sini devlete ait holding şirketleri, yüzde 73'ünü ise devlete ait olmayan holding şirketleri oluştururken, veriler imalat ve bilgi iletimi/yazılım/bilgi teknolojisi hizmetleri ile toptan ve perakende sektörlerinin, borsaya kote olan şirket sayısı bakımından ilk üç sırada yer aldığını ortaya koydu.

Çin borsasında işlem gören toplam şirket sayısının yüzde 42,48'i Guangdong, Zhejiang ve Jiangsu olmak üzere üç eyalette kaydedildi.

Ağustos ayında dokuz şirket yerel borsada ilk halka arzlarını gerçekleştirerek toplamda 5,33 milyar yuan (yaklaşık 761 milyon ABD doları) gelir elde ederken, 17 şirket borsadan çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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