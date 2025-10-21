Çin, Bolivya'nın Yeni Devlet Başkanı Paz'ı Tebrik Etti

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Bolivya Devlet Başkanı seçilen Rodrigo Paz Pereira'yı tebrik ettiklerini söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Paz, 19 Ekim'de Bolivya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmıştı.

Guo, salı günkü basın toplantısında, "Bolivya'nın, Paz'ın liderliğinde ulusal inşası sürecinde yeni başarılar elde etmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü olduğunu hatırlatan Guo, Bolivya'nın Çin'in stratejik ortağı olduğunu belirtti. Guo, ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Bolivya'nın yeni yönetimi ile ortaklaşa çaba göstermeye istekli olduklarını ifade etti.