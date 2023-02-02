Çin, Bölgesel Cepheleşmeyi Tahrik Etme Çabalarına Son Verilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in, "Çin tehdidi" söylemine ve cepheleşmeyi tahrik etme çabalarına son verilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in, "Çin tehdidi" söylemine ve cepheleşmeyi tahrik etme çabalarına son verilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

Sözcü Mao, söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısında Japonya ve NATO'nun yaptığı ortak yazılı açıklama hakkında görüşlerinin sorulması üzerine yaptı. Japonya ve NATO, Çin-Rusya askeri işbirliğinin gelişimi hakkında endişelerini dile getirmişti.

Mao, Çin'in her zaman dünyada ve bölgede barış ve istikrarı savunduğunu, bunun da geniş kabul gördüğünü söyledi.

Japonya'nın askeri ve güvenlik hamlelerinin, Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini hatırlatan sözcü, Japonya'nın tarihten ders alması, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalması ve ülkeler arasındaki güveni zedelememeye, bölgesel barış ve istikrarı bozmamaya özen göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözde Çin kaynaklı güvenlik tehditleri hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Mao, bölgesel bir savunma ittifakı olarak kalacağını iddia etmesine karşın NATO'nun sürekli olarak geleneksel savunma bölgesi ve kapsamının dışına çıkmaya, Asya Pasifik ülkeleriyle askeri ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmeye ve "Çin tehditleri" söylemi uydurmaya çalıştığını belirtti.

Mao, "Bu gelişmeler, bölgedeki ülkelerin yüksek düzeyde tetikte olmasını gerektiriyor" diye ekledi.

Çin'in aktif şekilde barış görüşmelerini teşvik ettiğini ve sıcak noktalarda gerilimi düşürmeye çalıştığını dile getiren sözcü, NATO'nun Avrupa'da güvenlik konusunda ne tür bir rol oynadığını iyi düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Mao, "Asya Pasifik, jeopolitik yarış için bir muharebe alanı değildir ve Soğuk Savaş zihniyetini ve blok cepheleşmesini iyi karşılamamaktadır" diye konuştu.