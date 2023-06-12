Çin Bölgeler Arasında Enerji Nakil Projesinin İnşasına Başladı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde bulunan ultra yüksek voltajlı (UHV) doğru akım nakil hattında çalışan personel görülüyor, 13 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, eyalet düzeyindeki iki bölge arasında ultra yüksek voltajlı doğru akım nakil hattının inşasına başladı.

Çin Devlet Şebekesi Şirketi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre toplam 1.634 kilometre uzunluktaki elektrik nakil hattı projesi, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden başlayıp ülkenin iç kesimindeki Hunan eyaletinde sona eriyor. Hat, eyalet düzeyindeki altı bölgeden geçiyor.

Şirket, toplam 28,1 milyar yuan (yaklaşık 3,95 milyar ABD doları) yatırımla gerçekleştirilecek projenin ±800 kilovolt nominal gerilime ve 8 milyon kilovat nominal nakil kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Şirkete göre proje tamamlandığında, ekonomik büyümesini sürdürmek için güçlü bir elektrik talebi bulunan Hunan eyaletine nakil hattı üzerinden yılda 36 milyar kilovat-saatten fazla elektrik sağlanacağı tahmin ediliyor.

Proje, genellikle ülkenin kuzeybatısında yer alan çöl ve çorak arazilerde rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji dahil olmak üzere temiz enerji geliştirmeye yönelik olarak geçen yıl açıklanan ulusal plan kapsamında yer alıyor.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşacağını ve 2060 yılına kadar karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.