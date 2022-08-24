Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın (IAEA) misyonu hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini ve ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını...

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın (IAEA) misyonu hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini ve ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını ve ziyaretin zamanlaması ve ayrıntıları üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, ilgili tarafları Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia nükleer santralinde azami itidal göstermeye ve kaza riskini en aza indirmeye çağırdı.

Geng, nükleer santralin son günlerde hala bombardıman altında olmasının endişe verici olduğunu söyledi. Geng, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin de belirttiği gibi, bombardıman henüz tesisin güvenliği için acil bir tehdit oluşturmasa da bu durumun her an değişebileceğini ifade etti.

Geng, Güvenlik Konseyi'nde, "Nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliği söz konusu olduğunda, deneme yanılmaya yer yoktur. Herhangi bir olay, Ukrayna ve komşu ülkelerinin çevre ve halk sağlığı için geri dönüşü olmayan sonuçları olan ciddi bir nükleer kazaya yol açabilir" diye konuştu ve ekledi: "Çin, ilgili tarafları bir kez daha azami itidal göstermeye, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalmaya, Genel Direktör Grossi'nin önerdiği yedi rehber kuralı ciddiyetle uygulamaya, nükleer emniyet ve güvenliği tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza riskini en aza indirmeye çağırıyor."

Geng, Çin'in, IAEA'yı, kendi yetkilerine bütünüyle uygun olarak güvenlik önlemleri almaya dair sorumluluklarını yerine getirme ve nükleer emniyet ve güvenliği geliştirmede aktif bir rol oynama konusunda her zaman desteklediğini belirtti. Geng, mevcut koşullar altında, IAEA'nın emniyet ve güvenlik durumunun profesyonel ve teknik bir değerlendirmesini yapmak için Zaporizhzhia nükleer santraline mümkün olan en kısa sürede bir saha ziyareti yapması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia Nükleer Santrali görülüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın misyon hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini söyleyen Geng, ülkesinin, ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını ve ziyaretin zamanlaması ve ayrıntıları üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

Geng, "Nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliği konusunu ele almak için bilime ve rasyonaliteye, insanlık ruhuna, iletişime ve işbirliğine bağlı kalmalı, siyasi konumların, düşmanca farklılıkların ve askeri kaygıların ötesine geçmeliyiz. Çernobil ve Fukuşima nükleer kazalarının tekrarlanmasıyla oluşabilecek trajedilere izin vermemeliyiz" dedi.

Geng, Zaporizhzhia nükleer santralinin nükleer güvenlik risklerini temelden ortadan kaldırmak için, uluslararası toplumun, gerilimin azaltılması için sorumlu bir şekilde çalışması, diplomatik çabaları ve siyasi çözümleri artırması, tarafları yeniden diyalog ve müzakereye yönlendirmesi ve ateşkes ve düşmanlıkların erken bir tarihte durdurulması gerektiğini söyledi.

Geng, Çin'in bir kez daha ilgili tüm tarafları birbirlerinin meşru güvenlik endişelerini gidermeye, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturmaya ve Ukrayna krizinin uygun şekilde çözülmesine ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik aralıksız çaba göstermeye çağırdığını söyledi.