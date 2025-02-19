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Çin, BM'nin Rolünü Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Çin, BM'nin Rolünü Güçlendirme Çağrısında Bulundu
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM'nin rolünün zayıflatılmaması gerektiğini vurgulayarak, toplantıda çok taraflılığın uygulanması ve küresel yönetişim reformu konularını ele aldıklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, üst düzey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılanların BM'nin rolünün vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydederek mevcut konjonktürde BM'nin rolünün zayıflatılması değil güçlendirilmesi, konumunun ise değiştirilmesi değil korunması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nin "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişim reformu ve geliştirilmesi" konulu üst düzey toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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