Çin BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze'deki hayat kurtarma çabalarına destek istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin konseyin Gazze'de hayat kurtarma çabalarına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Zhang, "Çin, tüm üyeleri sorumlu bir yaklaşım benimsemeye, savaşla barış ve yaşamla ölüm arasında doğru kararı verme konusunda konseyi güçlü bir şekilde desteklemeye davet ediyor. Barış ve yaşamı korumak için harekete geçmeliyiz" dedi.

Zhang, BM Antlaşması'nın 99. Maddesine dayanarak "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik mevcut tehditleri artırma potansiyeli olan" Gazze'deki durumu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şükranlarını sundu.

Mevcut durumun ve konseyin önündeki görevlerin son derece açık ve net olduğunu vurgulayan Zhang, konseyin "derhal harekete geçerek ateşkes sağlaması, sivilleri koruması ve daha büyük ölçekteki bir insani felaketi önlemesi" gerektiğini ifade etti.

Temsilci, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap devletler adına masaya getirdiği karar tasarısı, uluslararası toplumun evrensel çağrısını yansıtıyor ve barışın sağlanmasının doğru yönünü temsil ediyor. Çin, bu taslağa tam destek veriyor ve karar tasarısının desteklenmesine katılıyor" dedi.

Elçi, bu aşamada "yalnızca ateşkesin hayat kurtarabileceğini ve daha büyük bir insani felaketi önleyebileceğini" vurguladı.

Zhang, "Bombardıman ve ateş sürekli devam ederken güvenli bölge bulmak imkansız. Gazze'deki savaş, 17.000'in üzerinde masum sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. 1 milyondan fazla insan kuzeyden güneye doğru geçiş yaptı, fakat saklanacak ve gidecek bir yer olmadığını gördü. Bu insani felaketi tanımlayacak kelime yok ve bekleyiş ve gecikme, daha fazla ölüm anlamına geliyor" dedi.

Zhang, "Konseyin daha fazla ertelemeden acilen harekete geçip ateşkes sağlamak ve sivilleri korumaktan başka seçeneği yok. Her türlü tereddüt ya da bahane sorumsuzca olacaktır" diye vurguladı.