Çin BM Daimi Temsilcisi: Batı Şeria'daki Şiddet Olayları Nedeniyle Endişeliyiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü Filistin- İsrail gerilimine ilişkin endişelerini dile getirerek BM Güvenlik Konseyi'ni çözüme yönelik anlamlı adımlar atmaya çağırdı.

Filistin sorunu da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin Güvenlik Konseyi brifinginde konuşan Zhang, "Filistin- İsrail ilişkileri bir süredir gerilimini sürdürüyor. İsrail'in tek taraflı eylemleri, gerilimi tırmandırarak durumu kontrolden çıkmanın eşiğine getirdi" dedi.

Zhang ayrıca, " Batı Şeria'daki şiddet olaylarının artmakta olduğunu endişeyle takip ediyoruz. Arama ve tutuklama operasyonları, yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, çatışmalar ve saldırılar, aralarında çocukların da bulunduğu ciddi sivil kayıplara yol açmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, "Kudüs'ün kutsal mekanlarının ciddiyeti ve kutsallığı defalarca ihlal edildi ve tarihi statükoya sık sık meydan okundu. Her türden provokatif eylemler ve kışkırtıcı söylemler, çatışmayı ve karşılıklı meydan okumayı şiddetlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yerleşim faaliyetlerini ilerletmeye devam ettiğine vurgu yapan Zhang, "Bu ayın başlarında hükümetin dokuz ileri karakolu yasallaştırma kararı ve Batı Şeria'da 10.000 yerleşim birimi inşa etme planını açıklaması geniş çaplı kınama ve endişeye neden oldu" dedi.

Zhang, "Bu olumsuz gelişmeler, uluslararası hukuka, Güvenlik Konseyi kararlarına, tekrarlanan gerilimi azaltma çağrılarına ve uluslararası toplumun iki devletli çözümü koruma çabalarına ters düşüyor" vurgusunu yaptı.