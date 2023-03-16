Çin Birlikleri Ortak Askeri Tatbikat İçin Kamboçya'ya Gitti

GUANGZHOU, 16 Mart (Xinhua) -- Çinli askerlerden oluşan bir birlik, Çin-Kamboçya ortak askeri tatbikatına katılmak üzere Perşembe günü Kamboçya'ya doğru yola çıktı.

GUANGZHOU, 16 Mart (Xinhua) -- Çinli askerlerden oluşan bir birlik, Çin- Kamboçya ortak askeri tatbikatına katılmak üzere Perşembe günü Kamboçya'ya doğru yola çıktı.

"Altın Ejder-2023" kod adlı ortak askeri tatbikatın beşinci bölümü 20 Mart-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikata iki ordudan toplam 3.000'den fazla asker katılacak.

Bu yılki organizasyon, önemli olaylar için ortak güvenlik tatbikatları, insani yardım çalışmaları ve kültürel alışveriş olmak üzere üç bölüme odaklanacak.

Tatbikatın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını pekiştirmesi ve hızlandırması, karşılıklı siyasi güveni arttırması, askeri etkileşimi genişletmesi ve iki ordunun terörle mücadele ve insani yardım yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor.