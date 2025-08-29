Çin, Birleşmiş Milletler Reformlarına İhtiyaç Olduğunu Vurguladı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, Birleşmiş Milletler'in rolünün zayıflatılmaması, aksine güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, BM'nin küresel sorunlarla başa çıkabilmesi için reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ma, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Son yıllarda yaşanan büyük krizler, BM'nin rolünün zayıflatılmaması, aksine güçlendirilmesi gerektiğini bize defalarca hatırlattı. BM'nin statüsü değiştirilmemeli, korunmalıdır" dedi.

BM'nin etkinliğinin, üye ülkelerin BM Antlaşması'nı el üstünde tutmaları ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara riayet etmelerine bağlı olduğunu ifade eden Ma, örgütün küresel sorunlara daha iyi müdahale edebilmesi için özellikle gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki temsil ve sesini güçlendirecek reformlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
