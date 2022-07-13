Çin, Bir Yılı Aşkın Sürede 1,2 Milyon "Orman Şefi" Atadı - Haberler

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Çin, Bir Yılı Aşkın Sürede 1,2 Milyon "Orman Şefi" Atadı

Xinhua - Güncel
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Çin, Bir Yılı Aşkın Sürede 1,2 Milyon 'Orman Şefi' Atadı

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir yaklaşık 1,2 milyon orman bekçisinin atanması ile planlanan "orman şefi" hedefine ulaşıldığını duyurdu.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir yaklaşık 1,2 milyon orman bekçisinin atanması ile planlanan "orman şefi" hedefine ulaşıldığını duyurdu. İdare yetkilisi Xu Jide düzenlenen basın toplantısında, planın kapsamlı şekilde uygulanmasıyla ülkenin orman ve çayır kaynakları yönetiminin güçlendirildiğini ifade etti. Ormancılık ve çayır meseleleriyle ilgili idari vaka sayısının 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azaldığına işaret eden Xu, bilimsel ağaçlandırmada önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve yaban hayatı korumaya yönelik çalışmaların güçlendiğini belirtti. Xu, ülkede yılın ilk altı ayında ağaçlandırma hedeflerinin yüzde 82,9'unun gerçekleştirdiğini vurguladı. Çin, bir yıldan uzun bir süre önce ülke genelinde "orman şefi" planını uygulamak için genelge yayınlayarak, ülkedeki orman ve çayırları korumaya yönelik devam eden çabalar kapsamında, planı Haziran 2022'ye kadar ülke genelinde uygulamaya koymayı hedeflemişti. Xu, bundan böyle yönetimin bölge halkına, "orman şeflerinin" eğitim ve denetimini güçlendirme, ayrıca görevlerini yerine getirme becerilerini artırma yönünde rehberlik edeceğini bildirdi.

Xinhua / Güncel

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