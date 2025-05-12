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Çin Binek Otomobil Satışları Nisan'da Yüzde 14,5 Arttı

Çin Binek Otomobil Satışları Nisan'da Yüzde 14,5 Arttı
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Çin'in binek otomobil sektörü, tüketimi artırmaya yönelik politikaların etkisiyle nisan ayında perakende satışlarında büyük bir artış gösterdi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak yaklaşık 1,76 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in binek otomobil sektörü, tüketimi artırmaya yönelik politikaların etkisiyle nisan ayında perakende satışlarında büyük artış kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre Çin'de binek otomobil perakende satışları geçtiğimiz ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artarak yaklaşık 1,76 milyon adede ulaştı.

Perakende satış rakamı, Nisan 2018'de kaydedilen 1,81 milyon adetlik zirvenin biraz altında kalırken, son yıllarda nisan ayında yakalanan en yüksek seviyelerinden birine işaret ediyor.

2025'in başından bu yana toplam binek otomobil perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9'luk büyümeyle yaklaşık 6,87 milyon adede ulaştı.

Birlik, ülke genelindeki bölge ve kentlerin, tüketimi artırmaya yönelik politikalar çerçevesinde otomobil alımına yönelik uygun politikalar uyguladığını söyledi.

Finansal desteğin artması ve otomobil fuarları gibi çevrimdışı faaliyetlerin başlatılmasının da Çin otomobil pazarının nisan ayında güçlü bir performans sergilemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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