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Çin, Bilimsel Makale Yayınlarında Dünyanın En Önemli Kaynağı

Çin, Bilimsel Makale Yayınlarında Dünyanın En Önemli Kaynağı
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Çin, dünya genelinde referans alınan bilimsel makalelerin yüzde 48,4'ünü oluşturarak en önemli kaynak olmaya devam ediyor. Temmuz 2024 itibarıyla 2.071 makale yayımlayan Çin, ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin, dünya genelinde referans alınan bilimsel makalelerin en önemli kaynağı olmaya devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Çin Bilimsel ve Teknik Bilgi Enstitüsü tarafından Cuma günü yayımlanan rapora göre, bu oran dünya genelindeki benzer makalelerin yüzde 48,4'ünü oluşturuyor.

Söz konusu makaleler, sınıflandırılmalarından itibaren iki yıl içinde yayımlanmış, son iki ay içinde önemli sayıda atıfta bulunulmuş ve kendi kategorisinde yüzde 0,1'lik dilime girmiş bilimsel çalışmalar olarak tanımlanıyor.

Rapora göre, Çin Temmuz 2024 itibarıyla bu türde 2.071 makale yayımlarken, ABD 1.625 ile ikinci sırada yer aldı.

Çin, son on yılda kendi kategorisinde yapılan atıf sayısı ilk yüzde 1'e giren makalelerde ise ikinci sırada yer aldı.

Rapora göre, Çin Temmuz ayı itibarıyla yüksek sayıda atıf alan 65.700 makale yayımlarken, rakam küresel toplamın yüzde 33,8'ini oluşturarak ülkenin ikinci sıradaki yerini korudu. ABD ise 76.500 makale ile küresel toplamın yüzde 39,3'ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı.

Raporda ayrıca Çin'in, 2023 yılında en çok tanınan üç bilimsel dergide (Cell, Nature ve Science) toplam 395 makale yayımladığı belirtildi. Dünya sıralamasında 2022'de dördüncü sırada olan Çin, 2023'te ise ikinci sıraya yükseldi.

Raporda, Çin'in bilimsel araştırma makalelerinin sayısının uzun yıllardır ilk sırada yer aldığı ve ülkenin kaliteli makalelerin yayılmasındaki boşluğu doldurmak için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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