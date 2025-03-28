Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliği Modellerini Geliştirmeye İstekli

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşümün derinleştiği yeni dönemde kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimine güç verecek karşılıklı fayda ve kazan-kazan esasına dayanan yeni bilim ve teknoloji işbirliği modellerini keşfetmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang perşembe günü Beijing'de düzenlenen 2025 Zhongguancun Forumu Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Zhang, bir yandan yeni sanayileşme ivmesini sürekli olarak güçlendirip kaliteli yeni üretici güçleri istikrarlı bir şekilde geliştirirken, diğer yandan inovasyon odaklı bir kalkınma stratejisini derinlemesine uygulayarak, bilim ve teknoloji inovasyonu ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunda verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Zhang, karşılıklı fayda ve kazan-kazan esasına dayalı küresel bilim ve teknoloji işbirliğinin yeni modellerini keşfetmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını kaydetti. Zhang, kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesine öncülük etmek, iklim değişikliği gibi küresel zorlukların üstesinden gelmek ve ülkeler arasında karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğini teşvik etmek için bilim ve teknoloji inovasyonundan yararlanma konusunda ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

2025 Zhongguancun Forum Yıllık Konferansı, "Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği" temasıyla düzenleniyor.