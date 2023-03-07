Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Yeniden Yapılandırılacak

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nı yeniden yapılandırarak temel ve kilit teknolojilerdeki zorlukların üstesinden gelecek kaynakları daha iyi şekilde tahsis etmeyi ayrıca bilim ve teknolojide daha fazla özgüvenli olma yolunda hızla ilerlemeyi planlıyor.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nı yeniden yapılandırarak temel ve kilit teknolojilerdeki zorlukların üstesinden gelecek kaynakları daha iyi şekilde tahsis etmeyi ayrıca bilim ve teknolojide daha fazla özgüvenli olma yolunda hızla ilerlemeyi planlıyor.

Devlet Konseyi'nin Çin'in ulusal yasama meclisine Salı günü değerlendirilmek üzere sunduğu reform planına göre yeniden yapılandırılacak bakanlık, teknolojik atılımlar yapmak, bilim-teknoloji yeniliklerini optimize etmek, bilim-teknoloji ilerlemelerini kolaylaştırmak ayrıca bilim ve teknolojiyi ekonomik ve sosyal kalkınmayla koordine etmek için ulusu seferber edecek yeni bir sistemin iyileştirilmesinde daha büyük rol oynayacak.

Plana göre bakanlığın bilim ve teknolojiyle ilgili stratejik planlama, kurumsal reformlar, kaynak tahsisi, kapsamlı koordinasyon ile politika ve yönetmeliklerin formülasyonu ile denetim ve teftiş alanlarındaki makro yönetim işlevleri güçlendirilecek.