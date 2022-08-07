Çin, Bilim-teknoloji İnovasyonu Alanında Üç Halka Arza Onay Verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Bilim-teknoloji İnovasyonu Alanında Üç Halka Arza Onay Verdi

Çin, Bilim-teknoloji İnovasyonu Alanında Üç Halka Arza Onay Verdi

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin menkul kıymetler düzenleyici kuruluşu, üç şirketin bilim ve teknoloji inovasyonu şirketleri piyasasında halka arzına onay verdi.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin menkul kıymetler düzenleyici kuruluşu, üç şirketin bilim ve teknoloji inovasyonu şirketleri piyasasında halka arzına onay verdi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na göre, Hi-Trend Technology ( Shanghai ) Limited Şirketi, Jadard Technology Şirketi ve InnoCare Pharma Limited Şirketi; Shanghai Borsası'nın yaygın olarak STAR piyasası olarak bilinen bilim ve teknoloji inovasyonu piyasasında işlem görecekler. Bu üç şirket ve finansör kuruluşları Shanghai borsası ile müzakerelerin ardından halka arzın tarihlerini teyit edecek ve izahnamelerini yayınlayacaklar. Haziran 2019'da hizmete açılan ve yüksek teknoloji ve stratejik yeni gelişen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere destek olmak için tasarlanan STAR piyasası, borsada işlem görme kriterlerini gevşetti ancak şirketlerin yapacakları açıklamalar konusunda daha yüksek şartlar getirdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title