Çin, Bilim-teknoloji İnovasyonu Alanında Üç Halka Arza Onay Verdi

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin menkul kıymetler düzenleyici kuruluşu, üç şirketin bilim ve teknoloji inovasyonu şirketleri piyasasında halka arzına onay verdi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na göre, Hi-Trend Technology ( Shanghai ) Limited Şirketi, Jadard Technology Şirketi ve InnoCare Pharma Limited Şirketi; Shanghai Borsası'nın yaygın olarak STAR piyasası olarak bilinen bilim ve teknoloji inovasyonu piyasasında işlem görecekler. Bu üç şirket ve finansör kuruluşları Shanghai borsası ile müzakerelerin ardından halka arzın tarihlerini teyit edecek ve izahnamelerini yayınlayacaklar. Haziran 2019'da hizmete açılan ve yüksek teknoloji ve stratejik yeni gelişen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere destek olmak için tasarlanan STAR piyasası, borsada işlem görme kriterlerini gevşetti ancak şirketlerin yapacakları açıklamalar konusunda daha yüksek şartlar getirdi.