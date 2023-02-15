'Çin Bileşik Göz'Ün İkinci Aşama İnşaatı Başladı

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Beijing Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, "Çin Bileşik Göz (China Compound Eye)" olarak bilinen Çin'in derin uzay keşif radar tesisinin inşaatında ikinci aşama Salı günü Chongqing'de başlandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta, yörünge aracı ve Mars'ın grup fotoğrafı görülüyor, 1 Ocak 2022. (Fotoğraf: CNSA/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Beijing Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, "Çin Bileşik Göz (China Compound Eye)" olarak bilinen Çin'in derin uzay keşif radar tesisinin inşaatında ikinci aşama Salı günü Chongqing'de başlandı.

300 mu'dan (20 hektar) fazla alanı kapsayan yeni aşamada, her biri 30 metre çapında yüksek çözünürlüklü 25 radar inşa edilecek. İnşaatın 2025'te tamamlanması bekleniyor.

"Çin Bileşik Göz" tesisi, asteroitler, ay ve Dünya benzeri gezegenler de dahil olmak üzere derin uzay nesnelerinin görüntülerini yüksek çözünürlükle gözlemlemek ve tespit etmek için kullanılacak. Proje ayrıca ülkenin Dünya'ya yakın asteroit savunma çalışmalarına ve gezegen bilimi araştırmalarına hizmet edecek.

Projenin inşaatı üç aşamadan oluşuyor. 16 metre çapında dört radardan oluşan birinci aşama Aralık 2022'de tamamlanmıştı. Projenin üçüncü aşamasının tamamlanmasının ardından tesisin 100'den fazla radara sahip olması bekleniyor.