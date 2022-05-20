Çin, Beş Yıl Üstü Vadeli Kredi Ana Faiz Oranını Düşürdü - Haberler

Ulusal Bankalararası Fonlama Merkezi'ne göre, birçok borç verenin ipotek oranlarını dayandırdığı beş yıllık kredi ana faiz oranı (LPR), 15 baz puan düşüşle yüzde 4,45'e indirildi.

Ülkenin merkez bankası tarafından oranları açıklamaya yetkili olan merkez, bir yıllık LPR'nin bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3,7 seviyesinde kaldığını bildirdi.

Bu indirim, Ocak ayında hem bir yıllık hem de beş yılı aşan vadelerdeki faiz oranlarında yapılan indirimlerin ardından geldi.

Çin Minsheng Bankası baş analisti Wen Bin'e göre bu, Çin'in reel ekonomiyi daha iyi destekleme, efektif talebi artırma ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturma çabalarını yansıtıyor.

Wen, ülkenin zor durumdaki endüstrilere ve şirketlere desteği artırmak için para politikalarını kullanmaya devam etmesini böylece ekonominin makul bir aralıkta işlemesini bekliyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla makro politikaların uygulanmasına yönelik çabaların artırılması çağrısında bulunmuş ve piyasa varlıklarının büyümesini istikrara kavuşturma çabalarına dikkat çekmişti.

Xinhua / Güncel