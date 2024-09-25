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Çin, Beş Uydu Taşıyan Roketini Uzaya Gönderdi

Çin, Beş Uydu Taşıyan Roketini Uzaya Gönderdi
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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Lijian-1 Y4 roketini fırlatarak Jilin-1 SAR01A ve Yunyao-1 21-22 uydularını uzaya yerleştirdi.

ÇEKİM LİSTESİ

1. ANONS (İngilizce): Yapay zeka

2. Fırlatma anına ilişkin fotoğrafların çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): Yapay zeka:

Çin Çarşamba günü beş uydu taşıyan Lijian-1 Y4 ticari taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden saat 07.33'te fırlatılan roket, Jilin-1 SAR01A uydusu ve Yunyao-1 21-22 uydularının da aralarında bulunduğu bir grup uyduyu önceden planlanan yörüngelere yerleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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