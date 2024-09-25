Çin, Beş Uydu Taşıyan Roketini Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Lijian-1 Y4 roketini fırlatarak Jilin-1 SAR01A ve Yunyao-1 21-22 uydularını uzaya yerleştirdi.
ÇEKİM LİSTESİ
1. ANONS (İngilizce): Yapay zeka
2. Fırlatma anına ilişkin fotoğrafların çeşitli görüntüleri
ANONS (İngilizce): Yapay zeka:
Çin Çarşamba günü beş uydu taşıyan Lijian-1 Y4 ticari taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden saat 07.33'te fırlatılan roket, Jilin-1 SAR01A uydusu ve Yunyao-1 21-22 uydularının da aralarında bulunduğu bir grup uyduyu önceden planlanan yörüngelere yerleştirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)