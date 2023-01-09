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Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya Fırlattı

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Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya Fırlattı

JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.

Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.

Ticari roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 13.04'te (TSİ 08.04) fırlatırken, beş uydu planlanan yörüngeye gönderildi.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin beşinci uçuş görevi oldu.

Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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