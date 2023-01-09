Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya Fırlattı Güncel Haberler JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı. Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı. Ticari roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 13.04'te (TSİ 08.04) fırlatırken, beş uydu planlanan yörüngeye gönderildi. Fırlatma, CERES-1 roket serisinin beşinci uçuş görevi oldu. Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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