Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y5 Ticari Roketini Uzaya Fırlattı
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JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.
JİUQUAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.
Ticari roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 13.04'te (TSİ 08.04) fırlatırken, beş uydu planlanan yörüngeye gönderildi.
Fırlatma, CERES-1 roket serisinin beşinci uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel