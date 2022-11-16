Çin, Beş Uydu Taşıyan Ceres-1 Y4 Ticari Roketini Uzaya Gönderdi Güncel Haberler JİUQUAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü bir ticari uydu grubunu yörüngeye yerleştirmek üzere CERES-1 Y4 taşıyıcı roketini fırlattı. Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) JİUQUAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü bir ticari uydu grubunu yörüngeye yerleştirmek üzere CERES-1 Y4 taşıyıcı roketini fırlattı. Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu planlanan yörüngesine taşıyan roket, Beijing saatiyle 14.20'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Roket tarafından taşınan uydular, ticari uzaktan algılama hizmetlerinde kullanılacak. Beijing merkezli roket üreticisi Galactic Energy tarafından geliştirilen küçük ölçekli ve katı yakıtlı bir taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları alçak Dünya yörüngesine götürebiliyor. Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada bunun, CERES-1 roket serisinin dördüncü uçuş misyonu olduğu kaydedildi. Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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