Çin, Beş Orta Asya Ülkesi ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkesinin yaklaşan Çin-Orta Asya Zirvesi'ni bir fırsat şeklinde değerlendirerek, ekonomik ve ticari işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için beş Orta Asya ülkesi ile birlikte çalışacağını söyledi.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkesinin yaklaşan Çin- Orta Asya Zirvesi'ni bir fırsat şeklinde değerlendirerek, ekonomik ve ticari işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için beş Orta Asya ülkesi ile birlikte çalışacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın brifinginde konuşan Shu, Çin'in Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile mevcut ekonomik ve ticari işbirliğinin, 30 yılı aşkın süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana somut sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Shu, Çin'in söz konusu beş ülke ile ticaret hacminin 2022 yılında 70 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış kaydettiğini söyledi.

Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki ticaret yapısının yıllar içinde gelişme gösterdiğine işaret eden Shu'nun aktardığına göre, Çin'in 2022'de bu ülkelerden tarım, enerji ve maden ürünleri ithalatı önceki yıla kıyasla yüzde 50'den fazla artarken, bu ülkelere dönük mekanik ve elektronik ürün ihracatı da aynı süreçte yüzde 42 oranında büyüme kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu ayrıca yatırım ve işbirliğinin tüm taraflara fayda sağladığını belirtti. Çin'in Mart ayı sonu itibarıyla söz konusu beş ülkedeki doğrudan yatırım stoku 15 milyar doların üzerinde kayıtlara geçmişti.

Shu ayrıca, Çin'in altyapı, petrol ile gaz arama ve dijital ekonomi gibi alanlarda başlatılan bir dizi işbirliği projesiyle, bu ülkelerdeki endüstriyel iyileştirmeyi, bağlanabilirliği ve halkın refahını desteklemeye yönelik sürekli çaba sarf ettiğini söyledi.

Çin-Orta Asya Zirvesi, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenecek.