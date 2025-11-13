Çin, Bekarlar Günü'nde Kargo İşlemelerinde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in posta ve hızlı teslimat şirketleri, 21 Ekim'de başlayan "Bekarlar Günü" alışveriş döneminden bu yana 13,94 milyar adet kargoyu işleyerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Çin Posta İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre 21 Ekim'den 11 Kasım'a kadar günlük ortalama paket hacmi 634 milyona ulaşarak normal günlük iş hacminin 1,18 katına çıktı. En yoğun tek günlük hacim ise 777 milyona yükselerek günlük paket işleme rekoru kırdı.

Çin'in posta dağıtım sektörü, bu yılki "Bekarlar Günü" alışveriş festivalinde operasyonların sorunsuz ve aksaklık olmadan yürümesi için birçok önlem aldı. Bu çalışmalar sektörün kapasitesini artırmanın yanı sıra verimliliğini de artırmaya yardımcı oldu.

İlk kez 2009 yılında düzenlenen "Bekarlar Günü" dünyanın en büyük tüketim pazarlarından biri olarak güçlü tüketici harcamalarını teşvik etmeye devam ediyor.