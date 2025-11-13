Haberler

Çin, Bekarlar Günü'nde Kargo İşlemelerinde Rekor Kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in posta ve hızlı teslimat şirketleri, Bekarlar Günü alışveriş dönemi boyunca 13,94 milyar kargoyu işleyerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Günlük ortalama paket hacmi 634 milyona ulaştı ve en yoğun tek günlük hacim 777 milyona yükseldi.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in posta ve hızlı teslimat şirketleri, 21 Ekim'de başlayan "Bekarlar Günü" alışveriş döneminden bu yana 13,94 milyar adet kargoyu işleyerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Çin Posta İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre 21 Ekim'den 11 Kasım'a kadar günlük ortalama paket hacmi 634 milyona ulaşarak normal günlük iş hacminin 1,18 katına çıktı. En yoğun tek günlük hacim ise 777 milyona yükselerek günlük paket işleme rekoru kırdı.

Çin'in posta dağıtım sektörü, bu yılki "Bekarlar Günü" alışveriş festivalinde operasyonların sorunsuz ve aksaklık olmadan yürümesi için birçok önlem aldı. Bu çalışmalar sektörün kapasitesini artırmanın yanı sıra verimliliğini de artırmaya yardımcı oldu.

İlk kez 2009 yılında düzenlenen "Bekarlar Günü" dünyanın en büyük tüketim pazarlarından biri olarak güçlü tüketici harcamalarını teşvik etmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.