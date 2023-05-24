Çin, Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesini Kalkındırma Planını Açıkladı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasıyla ilgili planı açıkladı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Rongdong semtinde bir inşaat alanı görülüyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasıyla ilgili planı açıkladı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Beijing, Tianjin ve Hebei yerel yönetimleri tarafından ortaklaşa yayımlanan planda, bölgenin eşgüdümlü sanayi kalkınma düzeyinin 2025 yılına kadar önemli ölçüde artacağı belirtildi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı bilgilere göre, bölgenin eşgüdümlü sanayi kalkınması sürecinde son yıllarda önemli sonuçlar elde edildi ve bölgedeki sanayi yapısı sürekli olarak optimize edildi.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 1.100'ün üzerinde "küçük dev" firma kuruldu. Bu firmalar niş pazarında uzmanlaşmış küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yeni elitleri olarak ülke toplamının yüzde 12'sine tekabül ediyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, bölgede üst düzey, akıllı ve yeşil sektörlerin geliştirilmesi, kaliteli işletmelerin desteklenmesi ve bölgenin ileri üretimin yenilikçi gelişimi için bir büyüme kutbu ve eşgüdümlü sanayi kalkınması için bir örnek haline getirilmesi yolunda somut ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık, bölgede iş ortamını iyileştirmek, çeşitli faktörlerin koordinasyonunu güçlendirmek, bölgenin koordinasyon mekanizmasını optimize etmek, ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak için tedbirlerin artırılacağını belirtti.