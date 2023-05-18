Çin, Beijing'i Uluslararası Bilim ve Teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Getirme Çalışmalarını Hızlandırıyor

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Beijing'i 2025 yılına kadar dünya için büyük bir uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda bir çalışma planı yayımladı.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Beijing'i 2025 yılına kadar dünya için büyük bir uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda bir çalışma planı yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan plan, Beijing'in bilim ve teknoloji alanında kendi kaynaklarına dayanmasını sağlamak, yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemek ve şehri büyük bir bilim merkezi ve küresel yenilik noktasına dönüştürmek amacıyla 12 departman tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Plan, Beijing'i en ileri bilimsel faaliyetler ve gelişmekte olan endüstriler için bir teknolojik inovasyon kaynağı ve küresel yenilik unsurlarının buluştuğu bir yer haline getirmeye yönelik kalkınma hedeflerini belirliyor.

Bakanlığın çerçevesini çizdiği plan, matematik, fizik, kimya ve yaşam bilimleri gibi alanlarda temel araştırmalara desteğin artırılmasını vurgularken, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda ileri bilimsel araştırmalar için düzenlemeler yapılmasının üzerinde duruyor.

Plan aynı zamanda bir dizi kilit ve temel teknik sorunların etkili bir şekilde çözülebilmesi için teklifler sunuyor ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerini bölgesel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 6'sında tutma çağrısında bulunuyor. Plan ayrıca, temel araştırmaların da Ar-Ge maliyetlerinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturması gerektiğini belirtiyor.

Plan doğrultusunda, yüksek teknoloji endüstrilerinin yıllık katma değerinin 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 172 milyar ABD doları) aşması hedeflenirken, Ar-Ge'de çalışanların ise, istihdam edilen her 10.000 kişiden 260'ını oluşturması öngörülüyor.