Çin, BeiDou uydu ağına bağlı acil durum mesajlaşma sistemi kurdu

Güncelleme:
Çin, BeiDou konumlama sistemi üzerinden çalışan yeni bir acil durum kısa mesaj sistemi geliştirdi. Bu sistem, hücresel iletişim altyapısının olmadığı yerlerde cep telefonlarıyla uydu üzerinden mesaj alışverişine olanak tanıyacak.

Çin'in, küresel konumlama sistemi BeiDou ağını kullanan bir acil durum kısa mesaj sistemi kurduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, BeiDou ağının işletmecisi China Space-Time Information Şirketi, ulusal telekomünikasyon operatörlerinin işbirliği ile acil durumlarda kullanılmak üzere uydu tabanlı kısa mesaj sistemini oluşturduğunu duyurdu.

BeiDou ağının sinyal iletim kabiliyetini kısa mesaj aktarımı için kullanan yeni sistem sayesinde hücre iletişim altyapısının bulunmadığı ücra yerlerde cep telefonlarıyla uydudan kısa mesaj alışverişi yapılabilecek.

Çin'in başlıca üç büyük telekom operatörü China Mobile, China Unicom ve China Telecom, sistemi entegre etti. Uygun işleve sahip cep telefonu modellerini kullanan aboneler, SIM kartlarını ve numaralarını değiştirmeden sistemi kullanabilecek.

Karasal hücre iletişimi ağlarının kritik bir tamamlayıcı olması hedeflenen sistemin, uzak dağlarda yürüyüş yapanlar, açık denizde çalışanlar, afet yardımı ve acil koordinasyon gibi senaryolar için güvenilir iletişim sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
