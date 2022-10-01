Çin, Bazı Konut Alımlarında Bireysel Gelir Vergisi İadesi Yapacak

Çin, vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmelerine destek olmak için 1 Ekim 2022'den başlayarak 2023 yılı sonuna kadar, gerekli nitelikleri karşılayan ev alıcılarının ödeyecekleri bireysel gelir vergisini iade etme kararı aldı.

Çin, vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmelerine destek olmak için 1 Ekim 2022'den başlayarak 2023 yılı sonuna kadar, gerekli nitelikleri karşılayan ev alıcılarının ödeyecekleri bireysel gelir vergisini iade etme kararı aldı.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergilendirme İdaresi'nin Cuma günü yaptıkları ortak açıklamaya göre, vergi iadesinden, sözü edilen dönemde mevcut evlerini satan ve bu satışı izleyen bir yıl içerisinde yeni bir konut alan vergi mükellefleri faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, yeni satın alınan evin fiyatının eski evin fiyatından yüksek veya eşit olması durumunda eski evin satısında ödenmiş olan bireysel gelir vergisinin tamamı iade edilecek. Aksi taktirde vergi iadesinin miktarı, iki evin fiyatı arasındaki orana göre belirlenecek.

Açıklamada ayrıca vergi mükellefleri tarafından satılacak ve yeni alınacak evlerin aynı şehirde bulunması ve satılan evin sahibinin yeni alınan evin de sahibi veya sahiplerinden birisi olması gerektiği bilgisine yer verildi.