Çin Başkonsolosluğu önünde eylem - Haberler

Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir gurup, Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Gruptakiler Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları sloganlar atarak protesto etti. Polis herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Toplanan kalabalık, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel sekreteri Nurettin İzbasar'ın okuduğu basın açıklamasının ardından olaysız bir şeklide dağıldı.