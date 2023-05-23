Çin Başkonsolosluğu, Okan Üniversitesi'nden 29 Öğrenciye Çince Başarı Bursu Verdi

İSTANBUL, 23 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul merkezli Okan Üniversitesi'nden toplam 29 Türk öğrenciye Çince'de yüksek dil becerileri nedeniyle başkonsolosluk bursu verildi.

Ödül töreni, Pazartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasındaki Tuzla ilçesinde yer alan üniversitenin büyük salonunda düzenlendi.

Çin Başkonsolosluğu bursu, iki ülke arasındaki halklar arası alışverişi ve dostluğu derinleştirmek için Türk üniversite öğrencilerini Çin dili ve kültürü okumaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tören öncesinde Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, üniversitenin rektör vekili Mithat Kıyak ile bir araya gelerek Çince'nin Türk halkına tanıtımı için işbirliği yollarını ele aldı.

Wu, Çin'in iki ülke arasındaki öğrenci değişimlerine büyük önem verdiğini söyledi.

Kıyak, bir Konfüçyüs Enstitüsü'ne ev sahipliği yapan üniversitenin, Çin kurumlarıyla işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.