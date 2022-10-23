Çin Basketbol Liginde Mücadele Sürüyor
Güncel Haberler
HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Basketbol Federasyonu (CBA) liginin 2022-2023 sezonundaki 6. tur maçında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da oynan maçta Qingdao Kartalları takımından Wang Hong (sağda) turnikeye çıkarken Jiangsu Ejderhaları'ndan Wu Guanxi savunmada, 23...
HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Basketbol Federasyonu (CBA) liginin 2022-2023 sezonundaki 6. tur maçında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da oynan maçta Qingdao Kartalları takımından Wang Hong (sağda) turnikeye çıkarken Jiangsu Ejderhaları'ndan Wu Guanxi savunmada, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel