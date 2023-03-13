Çin Başbakanı: Zengin İnsan Kaynağı, Çin'in Önemli Gücü Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang zengin insan kaynağı arzının, Çin'in kayda değer gücü olmaya devam ettiğini çünkü bu arzın demografik payının kaybolmadığını ve yetenek payının oluşma aşamasında olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang zengin insan kaynağı arzının, Çin'in kayda değer gücü olmaya devam ettiğini çünkü bu arzın demografik payının kaybolmadığını ve yetenek payının oluşma aşamasında olduğunu söyledi.

Li, Pazartesi günü Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kalkınmasının itici gücünün sağlam ve sağlıklı olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin'in çalışma çağındaki nüfusunun yaklaşık 900 milyon kişiden oluştuğunu ve her yıl 15 milyon kişinin iş gücüne katıldığını kaydeden Li, "Demografik payı değerlendirirken, sadece nüfusun büyüklüğüne bakmayacağız, aynı zamanda yüksek vasıflı iş gücünün ölçeğine de bakacağız" diye konuştu.

Başbakanın açıklamasına göre, 240 milyondan fazla kişi Çin'de yüksek öğrenim gördü ve iş gücüne yeni katılanların aldığı ortalama eğitim süresi 14 yıla çıktı.