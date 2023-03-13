Çin Başbakanı Yüksek Kaliteli Kalkınmaya Odaklanma Sözü Verdi

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanma konusunda çaba gösterileceğinin sözünü verdi.

Li, Pazartesi günü Çin'in en üst yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmada büyük ilerleme kaydettiğini ancak gelişiminin hala dengesiz ve yetersiz olduğunu söyledi.

Li herhangi bir toplam hacmin, 1,4 milyar nüfusa bölündüğünde kişi başına küçük bir rakam olacağını belirtti.

Başbakan, ileriye yönelik olarak Çin'in kalkınmasının odak noktasının insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan, insanlara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya doğru kaydırılacağını söyledi.

Li, Çin'in özellikle bilim ve teknoloji ile inovasyonda kapasitesini artıracağını, modern bir endüstriyel sistemin inşasını hızlandıracağını ve yeşil kalkınmaya geçişi ilerleteceğini söyledi.