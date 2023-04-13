Çin Başbakanı: Yüksek Kaliteli Kalkınmaya Güven ve Yenilikle İvme Kazandırılmalı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yüksek kaliteli kalkınmaya güven ve inovasyonla güçlü bir ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yüksek kaliteli kalkınmaya güven ve inovasyonla güçlü bir ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li, Çarşamba günü Beijing'deki unicorn şirketlere yaptığı denetleme sırasında bu açıklamaları yaptı.

1 milyar ABD dolar değerlemeye ulaşan ve henüz borsaya kote olmamış girişimlere "unicorn" adı veriliyor.