Çin Başbakanı Yeni Dönemde Her Bakımdan İyi Bir Başlangıç Yapılması Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin karar ve planlarını ciddiyetle uygulamaya ve bu yeni dönemde tüm çalışmalara iyi bir başlangıç sağlamaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin karar ve planlarını ciddiyetle uygulamaya ve bu yeni dönemde tüm çalışmalara iyi bir başlangıç sağlamaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Li bu açıklamayı Cuma günü, Çin'in yeni dönem Devlet Konseyi'nin ilk genel kurulu toplantısına başkanlık ederken yaptı. Genel kurul, Devlet Konseyi'nin önde gelen görevlilerinin görev dağılımını ve Devlet Konseyi kurumlarının kurulmasını duyurdu, Devlet Konseyi'nin revize edilen yeni çalışma kurallarını kabul etti ve hükümet işleri için düzenlemeler yaptı.

Li bu hükümetin 5 yıllık görev süresinin her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme çabalarının iyi bir başlangıç yapması için kritik bir döneme denk geldiğini belirterek, yeni dönem hükümetinin misyonunun ÇKP Merkez Komitesi tarafından alınan karar ve planların sağlam ve sadık biçimde uygulanması olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Başbakanı, kaliteli kalkınmanın birinci ve en önemli görev olduğunun altını çizerek, ekonomik istikrarın ön planda tutulması, istikrarı sağlarken ilerlemenin sağlanması, makro politikaların sistematik ve hedefli bir şekilde uygulanması, kapsamlı tedbirlerle iç talep potansiyelinin serbest bırakılması için çaba gösterilmesi ve ekonomik performansta genel bir yükseliş için ısrarla çalışılması çağrısında bulundu.

Li, kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar yapılması ve modern endüstriyel sistemin gelişiminin hızlandırılması çağrısında bulunarak, ekonomik kalkınma arayışı dahilinde reel ekonominin odak nokta olması gerekliliğine vurgu yaptı.

Başkakan, reform ve dışa açılmayı daha da derinleştirmenin, kamu iktisadi teşebbüslerinde yeni reformlar için planlar yapma ve uygulamanın, özel sektörün gelişmesini ve büyümesini desteklemenin ve dış ticaret ile dış yatırımı istikrara kavuşturmanın önemini vurguladı.

Büyük riskleri etkili bir şekilde önleme ve etkisiz hale getirme ile oluşabilecek herhangi bir sistemik riskin ortaya çıkmasını engelleme çağrısında bulunan Li, tarım ve kırsal alanlarda iyi bir iş çıkarmak, tahıl ve diğer önemli tarım ürünlerinin istikrarlı ve güvenli tedarikini sağlamak, yoksulluğun azaltılmasındaki başarıları pekiştirmek ve genişletmek için de çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Li, çevre kirliliğini önlemek ve kontrol etmek, ekolojik çevrenin kalitesini iyileştirmeye devam etmek ve aktif ve istikrarlı bir şekilde karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü yönünde çalışmak için de çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Başbakan ayrıca, insanların tatmin, mutluluk ve güvenlik duygularını artırmak için sosyal taahhütlerin, salgın önleme ve kontrolü ile benzeri alanlarda çalışmanın geliştirilmesini teşvik etmek için çaba gösterilmesini talep etti.

Li, Devlet Konseyi ve dairelerinin önde gelen yetkililerinin siyasi bütünlüğün korunması, kurallara uyulması, öz disiplinin güçlendirilmesi, kişisel çıkar peşinde koşmaktan kaçınılması, gayretli olunması ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi konularında öncülük etmesinin önemini vurguladı.