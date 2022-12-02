Çin Başbakanı Yabancı Firmaları Çin'e Yatırıma Çağırdı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede yabancı şirketlerin Çin'e yatırımda bulunmayı sürdürmelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede yabancı şirketlerin Çin'e yatırımda bulunmayı sürdürmelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Her iki tarafın birbirlerine daha fazla açılması çağrısında bulunan Li, Çin'in her zaman temel devlet politikası olan dışa açılmaya bağlığını sürdürdüğünü ve piyasa bazlı ve hukuk temelli uluslararası iş ortamını teşvik etmeye ve tüm şirket türlerine eşit ve adil muamelede bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Li, Çin'in kararlı şekilde finans sektörünü dışa açacağını ve yurtiçinde finansal istikrarı korurken nitelikli yabancı kurumsal yatırımcıları daha fazla yatırımda bulunmaya teşvik edeceğini belirtti.

Li, Çin'in para birimi olan renminbinin (RMB) kurunun temel istikrarını korumaya ve bu kuru makul ve dengeli bir düzeyde tutmaya çalışacağını ifade etti.

Çin'in karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde Avrupa Birliği'yle işbirliğini güçlendirmeye ve Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının sağlam ve kararlı şekilde gelişmesini desteklemek üzere farklılıkları uygun şekilde yönetmeye hazır olduğunu söyleyen Li, Çin'in birleşik ve müreffeh bir AB görmek istediğini vurguladı.

İki taraf, serbest ticareti ve uluslararası tedarik zincirlerinin istikrarını koruma ve iklim değişikliği, enerji güvenliği ve diğer küresel meydan okumalarla birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Ukrayna krizi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Li, Çin'in krizi barışçıl şekilde çözüme kavuşturmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini dile getirdi.

Michel ise AB'nin tek Çin politikası izlediğini ve AB ile Çin liderleri arasındaki son görüşmeyi bir başarıya dönüştürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Michel, Yoldaş Jiang Zemin'in vefatı için en içten taziyelerini sunarken Li, teşekkürlerini ifade etti.