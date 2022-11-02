Çin Başbakanı, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü başkent Beijing'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile biraraya geldi.

Görüşmede Çin ve Vietnam'ın geniş ortak çıkarları paylaştığına dikkat çeken Li, Çin'in Vietnam ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Li, iki ülkeyi üst düzey alışverişi sürdürmeye, iletişimi ve karşılıklı öğrenmeyi artırmaya ve küresel belirsizlikleri ve istikrarsızlıkları Çin-Vietnam ilişkisinin istikrarıyla birlikte ele almak için kalkınma stratejilerinin uyumunu derinleştirmeye çağırdı.

Li, Çin'in iki tarafın halihazırda vardığı fikir birliğini uygulamaya ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek ve kilit alanlarda işbirliğini kolaylaştırmak için coğrafi yakınlık ve tamamlayıcı endüstriyel avantajlar gibi uygun koşullardan tam olarak yararlanmaya istekli olduğunu ifade etti.

Başbakan Li, "Çin, Vietnam'dan daha pazarlanabilir tarım ürünleri ithal etmeye ve sınır limanlarında Vietnam ile ticaretin kolaylaştırılmasını birlikte sürdürmeye hazır" dedi.

Çin-ASEAN ilişkileri konusunda Li, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmek, her alanda işbirliğini artırarak daha fazla başarı elde etmek ve Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarını ortaklaşa sürdürmek için ASEAN ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu ve böylece her ülkenin kendi kalkınması için elverişli bir ortam yaratmayı ve bölge halkına daha fazla fayda sağlamayı amaçladığını belirtti.

Trong da Vietnam'ın, fikir birliğini uygulamak, karşılıklı anlayışı daha da artırmak, işbirliğini teşvik etmek, ortak kalkınma arayışında olmak, "yoldaşlar ve kardeşler" ilişkilerini artırmak ve iki ülkeye ve iki halka somut faydalar sağlamak için Çin tarafı ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.