Çin Başbakanı: Taiwan Boğazı'nda İlişkilerin Düzeltilmesi İçin Ortak Çaba Gösterilmeli

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasında normal ilişkilerin ve düzenli işbirliğinin en kısa sürede düzeltilmesinin ortak bir arzu olduğunu ve bunun için her iki tarafın ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasında normal ilişkilerin ve düzenli işbirliğinin en kısa sürede düzeltilmesinin ortak bir arzu olduğunu ve bunun için her iki tarafın ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Li, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Li, Çin ana karasının, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında ekonomik ve kültürel alışverişleri ve işbirliğini tek Çin ilkesi ve 1992 Uzlaşması temelinde ilerletmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Daha fazla Taiwanlı vatandaşın ve işletmenin ana karaya geleceğine yönelik umudunu dile getiren Li, "Sadece ana karaya gelmelerini değil, aynı zamanda yerel topluluklara entegre olabilmelerini ve daha iyi kalkınma gerçekleştirebilmelerini umuyoruz" diye konuştu.