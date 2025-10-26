Çin Başbakanı, Singapur ile ekonomik işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu

SİNGAPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Singapur ile ekonomik ve ticari işbirliği potansiyelinden yararlanmak ve dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi yeni gelişen alanlarda işbirliğini genişletmek için hazır olduğunu ve bu sayede karşılıklı modernleşme süreçlerine daha fazla ivme kazandırılacağını söyledi.

Li pazar günkü açıklamasını, Singapur'a yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Vekili Eddie Teo ile görüşmesinde yaptı.

Başbakan Li Qiang, Çin'in Singapur ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diğer üyeleriyle işbirliği yaparak Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi 3.0 projesini başarıya ulaştırmaya ve birlikte kalkınmaya istekli olduğunu ifade etti.