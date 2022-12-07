Çin Başbakanı Rus Mevkidaşı ile İşbirliği Konularını Görüştü

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, Çin'in Rusya ile üst düzey alışverişleri sürdürme, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirme konusundaki istekliliğini dile getirdi.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, Çin'in Rusya ile üst düzey alışverişleri sürdürme, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirme konusundaki istekliliğini dile getirdi.

Li, bu açıklamaları Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ile başbakanların 27. olağan toplantısına video bağlantısı aracılığıyla eş başkanlık ederken yaptı.

Li, Çin ve Rusya'nın, birbirlerinin en önde gelen komşuları ve gelişmekte olan pazarları olarak geleneksel dostluklara sahip olduğunu ve bağımsızlığı sürdürme, çatışmama ve üçüncü tarafları hedef almama ilkelerine dayanan ikili ilişkilerini sürekli olarak geliştirdiğini kaydetti.

Li, Çin'in, Rusya ile üst düzey alışverişi sürdürmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirmeye, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemeye, bölgesel ve dünya barışını, istikrarını, kalkınmasını ve refahını korumaya ve iki ülke halkına daha fazla fayda getirmeye hazır olduğunu söyledi.

İki tarafça sunulan ilgili çalışma raporlarını dinledikten sonra Li ve Mişustin, geçen yıl boyunca yapılan etkili ve pragmatik çalışmaları çok takdir ettiklerini belirtiler.

Çin ve Rusya ekonomilerinin son derece birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çeken Li, iki tarafın ikili işbirliği mekanizmalarını iyi bir şekilde kullanmasını, kilit alanlarda işbirliği projelerini istikrarlı bir şekilde ilerletmesini ve ekonomik ve ticari işbirliği seviyesini sürekli yükseltmesini umduğunu ifade etti.

Li ayrıca iki tarafı gümrükleme sürecini optimize etmeye, istikrarlı ve sorunsuz bir endüstriyel ve tedarik zincirini ortaklaşa sürdürmeye, kültürel, halklar arası ve yerel alışverişleri derinleştirmeye ve iki ülke arasında dostane ilişkilerin devamı için kamuoyu tabanını sağlamlaştırmaya çağırdı.

Mişustin ise, mevcut karmaşık uluslararası durumda, Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlam gelişme ivmesini koruduğunu ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Mişustin, Rusya'nın, Rusya Başbakanı ile Çin Başbakanı arasındaki düzenli görüşme mekanizmasının rolünü tam anlamıyla yerine getirmeye, ekonomi ve ticaret gibi kilit alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, kültürel ve halklar arası alışverişi derinleştirmeye, ikili ilişkileri geliştirmek için Çin ile birlikte çalışmaya ve işbirliğini ve iki ülke arasındaki iyi komşuluk dostluğunu pekiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Mişustin, Rusya'nın küresel zorlukların üstesinden gelmek ve çok kutuplu bir dünyanın gelişimini desteklemek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.