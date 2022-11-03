Çin Başbakanı Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüştü.

Li, iki ülkenin iyi günde ve kötü günde stratejik işbirliği ortaklığını sürdürdüğünü belirterek Çin'in Pakistan ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Li, Çin'in, Pakistan ile geleneksel dostluğunu ilerletmek, kapsamlı işbirliğini genişletmek ve iki halkın yararına olacak ve bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için ortak bir geleceğe sahip olacak, daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmak için Pakistan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı, Pakistan'da bu yıl yaşanan büyük sel felaketi nedeniyle ülkeye bir kez daha taziyelerini iletti ve Çin'in, kapasitesi dahilinde Pakistan'ı afet sonrasında yeniden yapılanma, acil durum yönetimi kapasitesini artırma ve yardım sağlama konusunda desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Li, işbirliğinin uygulama alanları konusunda da Çin'in Pakistan ile kalkınma stratejileri sinerjisini güçlendirmeye, limanlar, ulaşım, enerji, sanayi ve sosyal geçim kaynakları gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) inşasını istikrarlı bir şekilde ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.

Li Pakistan'ı, ülkedeki Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve projelerinin güvenliğini sağlamak için çaba göstermeye çağırdı.

Şerif ise, Çin ile dostane ilişkileri pekiştirmenin ve geliştirmenin Pakistan'ın dış politikasının temel taşı olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Çin'i, temel çıkarları ve başlıca endişeleriyle ilgili konularda sıkı bir şekilde desteklediğini belirten Şerif, Pakistan'ın CPEC'in inşasını aktif olarak teşvik etmek ve tarım, altyapı ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın Pakistan-Çin dostluğunu baltalayan eylemlere asla müsamaha göstermeyeceğini söyleyen Şerif, Pakistan'ın ülkedeki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.