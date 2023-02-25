Çin Başbakanı Makro Düzenlemede Yenilenmenin ve Ekonomide İstikrarın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua)- Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve istihdam ile fiyatların istikrara kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, ekonomik toparlanmanın yukarı yönlü eğilimini pekiştirme ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme çabalarını vurguladı.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua)- Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve istihdam ile fiyatların istikrara kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, ekonomik toparlanmanın yukarı yönlü eğilimini pekiştirme ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme çabalarını vurguladı.

Perşembe günü Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Maliye Bakanlığı'nın denetimi sırasında açıklamalar yapan Li, aynı gün bir sempozyuma da başkanlık etti.

Li, komisyonda dinlediği bir raporun ardından kalkınma ve reform yetkililerinin ekonomiyi istikrara kavuşturma ile büyük projelerin inşasını ve ekipmanları geliştirmeyi teşvik etmedeki önemli rolü konusunda övgüde bulundu.

Maliye Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada Li, kalkınma ve reform yetkililerinin ekonomiyi istikrara kavuşturmada ve büyük projelerin inşasını ve ekipman yükseltmelerini teşvik etmedeki hayati rolünü övdü.

Sempozyumda ise Çin'in son yıllarda ciddi zorluklara rağmen büyük kalkınma başarıları gösterdiğini belirten Li, kalkınma ve reform yetkililerinin ve finans departmanlarının, makro politikaların uygulanmasına, ekonominin istikrara kavuşturulmasına, reform ve yeniliği teşvik etmesine ve insanları ilgilendiren en acil zorlukların çözülmesindeki katkısına övgüde bulundu.

Li ayrıca, 2023 için ekonomik ve sosyal kalkınma planının ve bütçe raporunun hazırlanması yolunda iyi bir iş çıkarılması, bunların hükümet iş raporuyla uyumunun sağlanması, hükümetin çalışmalarını ayakları yere basacak şekilde uygulamaya dönük çaba gösterilmesi, temel görevlerin bilimsel şekilde düzenlenmesi ve insanların gözetiminin yasalara uygun olarak kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

Çin ekonomisinin Ocak ve Şubat aylarında hızlı bir şekilde toparlandığı ve piyasa beklentisi önemli ölçüde güçlendiği için ivme kazandığını söyleyen Li bununla birlikte, büyüme ivmesini pekiştirmek, sürdürülebilir ve sağlıklı ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için sürekli çaba gösterilmesinin altını çizdi. Başbakan gelecekteki riskler ve güçlükler konusunda da uyarıda bulundu.