Çin Başbakanı Li, Yeni Fransa Başbakanı Borne'u Kutladı - Haberler

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, Fransa'da başbakanlığa atanmasından dolayı Elisabeth Borne'u kutladı. Kutlama mesajında Li, geçtiğimiz yıllarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yakalanan güçlü bir ivmeyi sürdüren Çin ve Fransa'nın ekonomi, ticaret, yatırım, bilim, eğitim, ulaşım, kültür, halklar arası alışverişler ve diğer alanlarda işbirliğini ve alışverişleri derinleştirdiğini söyledi. Li, iki tarafın Kovid-19, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi küresel sorunlarla mücadele için el ele verdiğini ve bunun sadece iki ülkenin ve halklarının yararına olmadığını, aynı zamanda dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu söyledi. İki ülkenin cumhurbaşkanları arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen telefon görüşmesinde Çin- Fransa ilişkilerinin güçlü biçimde teşvik edildiğini kaydeden Li, iki ülkenin de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğunu ve Çin'in Fransa ile ilişkilere büyük önem atfettiğini sözlerine ekledi. Çin Başbakanı, çeşitli alanlarda Çin-Fransa işbirliğinde yeni başarılar elde etmek ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam gelişimine yeni katkılar sağlamak için Borne ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xinhua / Güncel