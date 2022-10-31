Çin Başbakanı Li, Sco Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi 21. Toplantısı'nın Salı günü video bağlantısı aracılığıyla yapılacağını ve başkent Beijing'de düzenlenecek toplantıya Çin Başbakanı Li Keqiang'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Sözcü Zhao, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, SCO üye devletlerinin ve gözlemci devletlerin hükümet başkanları ve temsilcilerinin, SCO daimi organlarının başkanlarının, SCO Girişimciler Komitesi ve SCO Bankalararası Konsorsiyumu ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) temsilcileri ile diğer uluslararası kurum ve kuruluşların davet üzerine toplantıya katılacağını söyledi.