Çin Başbakanı Li Qiang, Yaz Davos Forumu'nda İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

TİANJİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda bir sempozyuma katılarak iş dünyası temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)