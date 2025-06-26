Çin Başbakanı Li Qiang, Yaz Davos Forumu'nda İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

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Li Qiang, Tianjin'de düzenlenen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılarak iş dünyası temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TİANJİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda bir sempozyuma katılarak iş dünyası temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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